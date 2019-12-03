انطلاق اجتماعات سد النهضة لاستكمال مفاوضات الملء والتشغيل

انطلقت فى القاهرة امس اجتماعات وزراء الري من السودان ومصر واثيوبيا، والتي تستمر حتى الثلاثاء، لاستكمال المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومناقشة رؤية كل دولة من الدول الثلاث فى آليات الملء والتشغيل للسد الإثيوبى، بمشاركة ممثل عن البنك الدولى وآخر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

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وبحسب آخر لحظة يبحث الوزراء النقاط العالقة منذ الاجتماع الأول الذى عقد بداية الشهر الماضى في اديس ابابا الخاصة بالعناصر الفنية الحاكمة للملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، واعادة الملء، إضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، واستكمال عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)