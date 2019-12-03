هيكلة مُرتقبة لهيئة الجمارك وإلحاقها بـ”المالية”

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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كَشَفَت مَصَادر، عن اعتزام الحكومة إجراء هيكلة لهيئة الجمارك، وتوقّعت أن تشمل فصل الجمارك من وزارة الداخلية “قوات الشرطة” وإلحاقها بوزارة المالية.
من جانبه، قال مدير الجمارك الأسبق الفريق شرطة صلاح الشيخ بحسب صحيفة الصيحة، إنّ خُصُوصية وضع الجمارك ووجودها ضمن المستوى القومي في الموارد المالية ينبغي أن تتبع لوزارة المالية تشغيلاً وإدارةً وضبطاً، واقترح إصدار قرارٍ من مجلس الوزراء الانتقالي بإلغاء التبعية الإدارية للجمارك لوزارة الداخلية، وإلغاء الفقرات والنصوص المُتعلِّقة بالجمارك من قانون الشرطة لسنة 2008 تعديل 2017م.
وكان عددٌ من خُبراء الجمارك من كِبار الضباط، دفعوا بمذكرة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، مُوضِّحين فيها خلل بقاء الهيئة تحت إشراف الشرطة، وحَوت المذكرة بياناً للسلبيات التي يمثلها بقاء هيئة إيرادية مثل الجمارك تحت إشراف أخرى غير المالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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