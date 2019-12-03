قيادي بالأمة القومي: “الحرية والتغيير” سبب تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي

وصف نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق محمد إسماعيل، المشهد السياسي بالقاتم، نتيجة التخبّط وحالة الاحتقان السياسي والرعونة السياسية التي يتعاطى بها بعض السياسيين، وطالب الحكومة بضرورة الاستقرار السياسي بالبلاد.

وقال إسماعيل بحسب صحيفة الصيحة: “إذا لم يتم ذلك ستنتج آثار سالبة أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، داخلياً وخارجياً”. ودعا الجميع لاستيعاب أن هنالك مخاطر تحدق بأهداف الثورة والبلاد، وأضاف أن عدم الاستقرار المعيشي والسياسي سيؤدي إلى انفلات أمني مما يُعطّل مسيرة التحوّل الديمقراطي.

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واتهم إسماعيل، قوى الحرية والتغيير بأنها السبب في تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي منذ قيام الثورة، وقال “هنالك بعض الوزراء غير مؤهلين عرّضوا مصالح الثورة والثوار إلى مخاطر”. وأوضح أنهم مارسوا رعونة سياسية ترتّبت عليها أضرار للوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)