تخفيض رسوم تسجيل المركبات بجنوب دارفور بنسبة (50%)

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أصدر والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، قراراً قضى بتخفيض رسوم تسجيل المركبات ورخص القيادة والرسوم الولائية المفروضة على المركبات بنسبة “50%” من نسبة الرسوم المقررة. Advertisements مبيناً ان القرار يسري لمدة شهر اعتباراً من يوم 2019/12/5 وحتى نهاية العام الحالي، وحث القرار بحسب آخر لحظة، المواطنين اصحاب المركبات تقنين مركباتهم واستخراج رخص القيادة حفاظاً على السلامة المرورية، ووجه القرار امين عام حكومة الولاية والجهات المختصة بتنفيذه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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