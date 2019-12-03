الأرصاد: الحرارة ستحافظ على انخفاضها لخمسة أيام

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة تَوَقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تحُافظ درجات الحرارة العُظمى والصغرى على مُعدّلاتها المنخفضة في مُعظم أنحاء البلاد خلال فترة التوقع من 2 – 6 ديسمبر الحالي. Advertisements وتوقع تقرير الهيئة عن حالة الطقس بحسب صحيفة السوداني أمس، أن تسود رياح شمالية إلى شمالية شرقية جافّة مُثيرة للأتربة مُتوسِّطة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الشمالية والغربية خلال فترة التوقع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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