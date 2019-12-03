حمدوك: بالديمقراطية تزال آثار النظام السابق

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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قال رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك إن نزع الإعلام من قبضة النظام البائد ضرورة مُلحة وأبان ان نزع الاعلام وازالة آثاره لن يتم إلا بمزيد من الديمقراطية وإشاعة حرية الصحافة والإعلام وبالمبادرات الجديدة والجادة.
وأكد إن السودان تراجع بشدة في مجال البحث العلمي وحان الوقت كي يتقدم بقوة، جاء ذلك خلال مخاطبته منتدى اتحاد خريجي جامعة الخرطوم بأمريكا الشمالية “يوكانا” الذي نُظم بواشنطن.
وشدد بحسب آخر لحظة، على أن السلام المستدام هو أحد هذه التحديات وهو ما يحتاج إلى جدية من جميع الأطراف حتى يمكن تحقيقه وأضاف: يجب أن نبتعد عن منهج الترضيات فهذا لن يصنع سلاماً مستداماً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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