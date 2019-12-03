شركة قطرية تستثمر في قطاع الماشية واللحوم بالبلاد

كشفت مصادر بقطاع الثروة الحيوانية عن وصول شركة قطرية عاملة فى استيراد الماشية واللحوم للبلاد خلال الأسبوع المقبل .

وقالت المصادر، إن الشركة القطرية تستهدف استيراد اللحوم من المناطق التى لم تظهر فيها حالات لمرض حمى الوادى المتصدع، وأشارت إلى أن الشركة ستقف على كافة الاجراءات الفنية والضوابط الخاصة مع وزارة الثروة الحيوانية لاستيراد الماشية واللحوم.

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ويبحث السوق القطري عدداً من الخيارات لاستيراد الماشية خاصة بعد أن فرضت السعودية والامارات ومصر حظراً على قطر، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)