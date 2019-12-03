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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني الفاتح باني إنّهم يقفون على مسافة واحدة من كلّ الأندية، مشيرًا إلى أنّهم ليسوا رابطة مشجعين للمريخ، حتى يظلموا الهلال في القرارات الأخيرة التي أصدرتها لجنته.
وأوضح باني أنّ ردّة فعل نادي الهلال بشأن قراراتهم غير منطقية إطلاقًا، لجهة أنّهم لم يظلموا أحدًا، كاشفًا عن أنّ اللجنة اتخذّت القرارات بناءً على ثلاثة تقارير تسلّمتها.
و”الأحد”، أصدرت لجنة المسابقات قرارًا أعلنت فيه هزيمة الهلال بهدفين دون مقابل في مباراته أمام المريخ، وحوّلت الأحداث التي شهدها اللقاء إلى لجنة الانضباط.
وجاءت القرارات بعد الأحداث التي شهدتها مباراة المريخ والهلال في قمّة المرحلة الـ”11″ من منافسة الدوري الممتاز، بعد توقفها في الدقيقة الـ”83″، بسبب شغب الجماهير، وإطلاق السلطات الغاز المسيل للدموع.
وأضاف الفاتح باني” التقارير التي رفعها حكم المباراة والمراقب والجهات الأمنية، أدانت الهلال، وأكّدت أنّ المباراة انتهت بسبب شغب جماهير الهلال، ولذلك اعتبرنا الهلال مهزومًا حوّلنا الأحداث التي صاحبت المباراة إلى لجنة الانضباط”.
وأشار الفاتح باني إلى أنّهم يقومون بعملهم وفق القانون، وأنّهم لا يهتمون بردود الأفعال، مؤكّدًا أنّه لا توجد جهة في الأرض تستطيع أنّ تفرض على لجنته أيّ قرارٍ.
وتابع” لجنة المسابقات لا تتحرّك بريموت كنترول
كانت هذه تفاصيل خبر ردًا على خطوة نادي الهلال..الفاتح باني: لسنا رابطة مشجعين للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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