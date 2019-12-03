مستشار الملك سلمان يكشف تفاصيل زيارته إلى إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحدث مستشار العاهل السعودي أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل، عن زيارته الرسمیة إلى العاصمة الإيرانية طھران، وكیف تسبب في منع إسرائیل من الانضمام للجنة الأولمبیة الدولیة.

وقال الفیصل، خلال لقاء مع برنامج “في الصورة” على “روتانا خلیجیة”، إنه عُیّن مديرا لرعاية الشباب، بینما كان لا يزال يدرس في الجامعة وعندما ذھب إلى لندن لإنھاء إجراءاته الجامعیة للعودة لاستلام عمله الجديد، جاءته برقیة تكلیف من المملكة للذھاب إلى طھران لحضور اجتماع اللجنة الأولمبیة العالمیة كمندوب للمملكة، فذھب وحضر الاجتماع.

وكشف أنه، خلال ھذا الاجتماع، تسبب في عدم دخول إسرائیل إلى اللجنة الأولمبیة الدولیة، وتحدث أمام الحضور عن عنصريتھا، حتى ضجت القاعة بالتصفیق له.