إيران تتحدث عن “حرب اليمن” وتوجه رسالة هامة إلى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس البرلمان الإيراني على ضرورة تسوية الأزمة اليمنية عبر الحوار، وقال: “ينبغي إقرار الهدنة أولا ثم التحرك لحل القضايا الأخرى عبر الحوار”.

وخلال استقباله وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في طهران، أمس الاثنين، قال لاريجاني، إن “دور سلطنة عمان في إرساء أجواء السلام والاستقرار في المنطقة لافت وأن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان كانت جيدة ونامية على الدوام”، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إرنا”.

وأشار إلى أن “قضية اليمن تعتبر قضيتنا الكبرى التي نأمل بحلها عبر الحوار”، وأضاف: “على الطرف الآخر أن يدرك أنه لا يمكنه أن يحل قضية اليمن بالقوة ولا بد من إقرار الهدنة أولا ومن ثم التحرك نحو الأمور الأخرى”.