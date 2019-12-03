وزير المالية يُلمح لتخفيض الدولار الجمركي في مُوازنة 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ألمح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي إلى وجود اتّجاه قوي لتخفيض قيمة الدولار الجمركي في المُوازنة المُقبلة.

وكشف البدوي، عن سياسات جديدة للصادرات السودانية تُعلن الأسبوع المُقبل، بناءً على ما تَقدّم به المُصدِّرون من مطالب في اجتماع انعقد أمس ببنك السودان المركزي، وضَمّ الاجتماع الذي ترأسه محافظ البنك المركزي المُكلّف بدر الدين عبد الرحيم، وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات ومُديري المصارف التجارية، إضَافَةً لمُمثلين من اتحاد أصحاب العمل والغُرفة القومية للمُصدِّرين.

ونَاقَشَ الاجتماع، معوقات الصّادرات السودانية وفي مُقدِّمتها استقرار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، وطالب المُصدِّرون الدولة بالتدخُّل لإحداث استقرار سعر الصرف.