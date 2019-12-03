تعرف على جم السيولة المُتداولة في سوق محصولات الرهد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغ حجم السيولة المتداولة في سوق محصولات الرهد، أكثر من ٤٩٥،٥٣٥ مليون جنيه خلال نوفمبر الماضي، وجاء وراد المحصولات الصادر بواقع ٣ آلاف طن للسمسم، ١٧٩ ألف طن للكركدى، والفول الخام ١١٥ ألف طن والفول المقشور ٤١١ ألف طن، وصمغ اللبان ١٨٨ طناً والصمغ العربي ٦٩ طناً، والذرة ٢٢٠ طناً والقطن ٩٥ طناً، مشدداً على أن وارد محصولات الذرة والقطن والصمغ لا يزال في بداياته.

وقال مدير السوق محمود أحمد بشارة في تصريحات صحفية، إنّ الزيادة في الوارد غير مسبوقة، خَاصّةً في وراد محصولي الكركدى والسمسم، موضحاً أن حجم التداول جَيِّد رغم مسألة شُح السيولة، وأن أسعار المحصولات مُجزية للمُنتجين ونالت رضاءهم، متوقعاً زيادة نشاط حركة وارد الصادر خلال ديسمبر الجاري.