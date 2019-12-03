وزير المالية يعلن عن موعد السياسات الجديدة للصادر

الخليج 365 :

ألمح وزير المالية د.إبراهيم البدوي، إلى وجود اتجاه قوي لتخفيض قيمة الدولار الجمركي في الموازنة المقبلة.

وكشف البدوي عن سياسات جديدة للصادرات ستُعلن خلال الأسبوع المقبل بناءً على ما تقدم به المصدرون من مطالب في اجتماع انعقد ببنك السودان المركزي أمس.

وضم الاجتماع الذي ترأسه محافظ بنك السودان المكلف، بدرالدين عبدالرحيم، وزير المالية ، إبراهيم البدوي، وزير الصناعة والتجارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات، مدراء المصارف التجارية بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد اصحاب العمل والغرفة القومية للمصدرين.

وقالت مصادر لـ(باج نيوز) إن الاجتماع ناقش معوقات الصادرات وفي مقدمتها استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، وطالب المصدرون الدولة بالتدخل لإحداث استقرار في سعر الصرف.