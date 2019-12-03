غندور: هؤلاء لا يمكن أن يحلوا حزباً في حجم المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس المؤتمر الوطني بروفيسور إبراهيم غندور إن الجيش لا ينحاز لجهة أياً كانت. وهو مكان احترامنا. وأضاف غندور في تدوينة علي صفحته الرسمية بالفيس بوك: (نحن نقول بأن الوثيقة التي اختلف عليها حتى من الذين وقعوا عليها، ولقد قال وزير العدل أن هنالك وثيقتان لا يدري أي من الوثيقتين سيستند عليها، والذين وقعوا عليها من الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم الإتحاد الأفريقي وعليه مراجعة هذا الأمر). وتساءل غندور: (بأي حق يلغى دستور اتفقت عليه جميع الأحزاب بما فيهم أحزاب قحت الأن؟! ليضعوا وثيقة فيها ما يريدون هم). وقال غندور: (صدري متسع جداً، لكن سوف أدافع عن حق الحزب الذي أترأسه وكل قيادته وعضويته ستقوم بذلك، بجرة قلم لا يمكن أن يحلوا حزباً في حجم المؤتمر الوطني).