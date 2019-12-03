رئيس حزب الأمّة: أي حديث عن علمانية في السودان”كلام فارغ”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا رئيس حزب الأمّة القومي الصادق المهدي لمحاكمة قيادات ورموز الإنقاذ المعتقلين أو إطلاق سراحهم.
وقال إنّ المعتقلين والمتحفظ عليهم أجرموا في حق الوطن بدون شك، وأنّه يرى أنّ تتم محاكمتهم بسرعة أو يطلق سراحهم.
واعتبر المهدي في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الثلاثاء”، الإجراءات التي تمّت للمؤتمر الوطني مستحقة، وليست انتقامًا ولا تشفيًا.
وقال إنّ أي حديث عن علمانية بالسودان في الوقت الحاضر”كلام فارغ” يعطي زخيرة لقوى معينة للهجوم.
وانتقد المهدي مدير المركز القومي للمناهج عمر القراي لحديثه عن تعديل المناهج في الوقت الحاضر.
وقال إنّ القراي أخطأ خطأ جسيمًا، لافتًا إلى أنّ المسائل الخاصة بالتعليم يحب أنّ تناقش في مؤتمر عام ولا تترك لقراراتٍ فردية لأي شخص.
وأشار إلى أنّ قضية الدين والدولة لا تبحث في هذا الوقت وإنما تبحث في مؤتمر دستوري.
وكشف المهدي أنّ نجله عبد الرحمن ما زال ضابطًا برتبة اللواء ولم يتمّ إعفاؤه من القوات المسلّحة.
باج نيوز
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