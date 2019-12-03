الامارات تستقبل الاسرائيليين علنا .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أمد طويل وحكام الأمارات كبعض رصفائهم العرب يسرعون الخطى نحو التطبيع الكامل مع العدو الصهيونى الغاصب غير عابئين باستنكار الشعوب ولايضعون اعتبارا حتى للراى الشرعى من ممالأة الظالم فكيف ان كان محتلا مستبدا قاتلا منتهكا لكل الحرمات مخالفا لكل الاعراف .

فتحت الامارة الخليجية ابوابها للصهاينة ومخابراتهم – الموساد – ليعيثوا فى الأرض فسادا ويهلكوا الحرث والنسل وينكلوا بمن يريدون ملاحقتهم من الشرفاء ولكن كل ذلك لا يتم التجاهر به وتحترم ابوظبى الى وقت قريب مشاعر الرافضين للتطبيع مع المحتلين الصهاينة سواء كانوا مواطنين ام وافدين فكانت انشطة الصهاينة المجرمين عند زيارتهم الأمارات تقتصر على اللقاءات الرسمية والمناطق السياحية والتجارية التى لايكثر فيها تواجد الكارهين بشدة للتواصل مع العدو وعندما يزور الرسميون الاماراتيون الكيان الغاصب فانهم يذهبون خفية ، لكن مؤخرا جاهر ابناء زايد ومن معهم من الرسميبن جاهروا باظهار ارتباطهم المباشر بالعدو مما جعلهم لا يرون حرجا فى استقبالهم المجرمين القتلة وعزف النشيد الرسمى للكيان الغاصب فى مدن الأمارات وعلى رأسها أبو ظبى وزيارة وزيرة السياحية الصهيونية لمسجد زايد فى موقف لايقبله الشرع الحنيف لو كانوا يقيمون اعتبارا للرأى الشرعى .

وفى الأخبار ان وتيرة التطبيع الخليجي مع كيان العدو الإسرائيلي قد تسارعت خلال الأعوام الأخيرة وسجل مراقبون ان العلاقات التطبيعية بين الإمارات وكيان العدو عرفت مستوى متقدما في ظل زيارات متبادلة واجتماعات بين مسؤولي الطرفين آخرها استضافة دبي لوفد رسمي إسرائيلي وصل إلى الإمارات بحجة حضور اجتماع تحضيري للمشاركين في معرض “إكسبو 2020” الدولي. وتتحضر الإمارات لاستضافة معرض “إكسبو 2020” الدولي في إمارة دبي، خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، والذي يقام كل خمس سنوات لمدة 6 أشهر. وبحسب التقارير فإن معرض أكسبو الذي تقدر الاستعدادات له بملايين الدولارات، يساهم في تسليط الأضواء على المدن المضيفة، واجتذاب زائرين من الداخل والخارج، كما يقدم المشاركون فيه أفكارا ومشاريع للعمل المشترك. في هذا السياق وعلى ضوء ما تشهده الدول الخليجية من تصاعد في التطبيع مع الكيان الصهيوني بصورة ملحوظة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، ذكرت وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أن وفدا رسميا إسرائيليا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض “إكسبو 2020”. وحسب بيان للوزارة فإن “الاجتماع يهدف الى الاطلاع على الاستعدادات الجارية تمهيدا لانطلاق المعرض في دبي الذي ستشارك فيه “إسرائيل”.

انها الأمارات التى تكشف كل يوم مزيدا من الهرولة باتجاه العدو ومخالفة ثوابت الامة وقطعيات الدين فهل عرف الناس حقيقة هؤلاء الحكام الخونة ؟