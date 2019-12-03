الحكام الفعليون والحكام الشكليون

خاص الخليج 365:

كثيرا ماتحدث الناس فى عصور مختلفة ان الحكام الفعليون الذين يديرون الامور ويسيرون امور الدولة ليس بالضرورة ان يكونوا هم الحكام الظاهرين المتولين للحقائب الوزارية والوظائف الحكومية المختلفة وانما قد يكون هؤلاء مجرد كومبارس أو تمومة جرتق لتجميل الصورة واخفاء الحاكم الفعلى الذى لاتقضى الامور إلا بموافقته وامضائه ، وقد يكون هذا الحاكم الخفى رجلا أو جماعة أو تنظيما أو شلة سمهم ماڜئت ، فالمهم أنهم يديرون الشأن العام من الخفاء .

وقد اشتهر بين الناس حتى اصبح من المسلمات ان انقلاب عمر البشير وراءه الحركة الاسلامية وانها الحاكم الفعلى وليس هؤلاء العسكر الذين تسموا بمجلس قيادة الثورة ليسوا إلا اخراجا لمسرحية سعى الاسلاميون الى تمثيلها على الداخل والخارج وقد انخدع بها الكثيرون فى البداية الى ان تكشفت المسائل واصبح اللعب يدار على المكشوف واقرت الجبهة الاسلامية القومية بمسؤليتها الكاملة عن ماحدث ، والان وقد كنس الثوار حكم الجبهة واطاحوا بالفاسدين وزجوا برأسهم فى السجن فان من جاء للحكم وخلف الجبهة هو تحالف عريض من اليساريين وغيرهم تولى ادارة شؤون البلد وعمل على تشكيل حكومته لكن ومنذ اليوم الاول للحكومة بل حتى قبل تشكيلها والتوافق عليها كان هناك راى عام تبلور فى اذهان الناس ان هذا التحالف ليس هو الحاكم الفعلى وانما هناك جهة تأمر وتنهى وتدير الامور بالطريقة التى تروق لها وهذه الجهة تعمل من خلف الكواليس ولاتريد لمن هو غير معروف بانتمائه من افرادها ان يظهر فى الواجهة (ويطلع فى الكفر) وانما من وراء حجب وحسب مقتضى الحال لذا قال الناس – ولنكون دقيقين نقول قال بعض الناس – ان الشيوعيين لما يئسوا ان يحكموا البلد عبر صناديق الانتخابات ارادوها فترة انتقالية طويلة يمررون فيها مشاريعهم ويسيطروا على مفاصل البلد ويقيموا دولتهم ويقصوا مخالفيهم ومناوئيهم السياسيين لذا فهم الناس ان كوادر الحزب الشيوعى الجادة والمحترفة وصاحبة الربط والضبط التنظيمى العائلى انما تم تفريغهم لادارة ملفات البلد من خلف حجاب وانهم يعملون الان على توجيه المسؤولين ورسم الخطط ومتابعة تنفيذها باعتبارهم الحكام الحقيقيين والفعليبن فى الساحة فتراهم وقد استعجلوا الظهور ولم يعبأوا بغيرهم خرجوا للعلن تدريجيا قبل اوان ذلك مما عجل بكشفهم وجعل الناس تنظر اليهم باحتقار باعتبارهم يسيرون على خطى الكيزان خطوة خطوة ويشبهونهم حتى كانهم هم .