توريث مخصصات الدستوريين في نظام المخلوع لأسرهم

التاريخ: 03-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة تحصلت مصادر على تفاصيل مخصصات شاغلي المناصب الدستورية السابقين التي أصدرها رئيس الجمهورية المخلوع المشير عمر البشير في العام 2017 م، وبحسب المستندات فان مخصصات للدستوريين القياديين السابقين تضمنت توفير عربة لرئيسي مجلس الولايات والبرلمان ورئيس مجلس الوزراء في مستوى العربة التي كانوا يستخدمونها أو بديل نقدي على أن تجدد كل خمس سنوات طيلة حياتهم وفي حالة وفاتهم تملك العربة لورثتهم. Advertisements وتضمن القرار بحسب الجريدة، انتقال حق مخصصاتهم لعائلاتهم بما فيها المرتب وكل العلاوات والبدلات وبدل السكن، بجانب امتياز تذاكر السفر الداخلية والخارجية لهم ولأفراد أسرهم حسب النظام المعمول به بجانب العلاج المجاني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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