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القبض على عصابة قامت بسرقات بقيمة ستة مليار

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 03-ديسمبر-2019

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القبض على عصابة قامت بسرقات بقيمة ستة مليار

تمكنت مباحث شرطة شرق النيل من القبض على أفراد عصابة مكونة من سبعة متهمين بمنطقة الأحامدة بشرق النيل .

وتشير التفاصيل الى أن ثمانية بلاغات وردت الى شرطة أم ضوابان وعدد من أقسام الشرطة تفيد بسرقة كيبولات ومولد كهربائي وثلاثة استارتر وثلاثة مقنيتة وعدد 4 بطاريات واثنين تراكتور من مصنع للمواد الغذائية .

ليتم تكوين تيم من شرطة مباحث شرق النيل للبحث والتقصي الذي أسفر عن ضبط جزء من المعروضات بالمنطقة الصناعية كوبر.

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كما تم القبض على المتهم الأول وبالإرشاد تم القبض على بقية المتهمين واحداً تلو الأخر وتم تسديد البلاغات المدونة ضدهم منذ العام 2018م .

وقد بلغت قيمة المسروقات ستة مليار جنيه بحسب صحيفة الدار .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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