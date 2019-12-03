القبض على عصابة قامت بسرقات بقيمة ستة مليار

التاريخ: 03-ديسمبر-2019
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تمكنت مباحث شرطة شرق النيل من القبض على أفراد عصابة مكونة من سبعة متهمين بمنطقة الأحامدة بشرق النيل .
وتشير التفاصيل الى أن ثمانية بلاغات وردت الى شرطة أم ضوابان وعدد من أقسام الشرطة تفيد بسرقة كيبولات ومولد كهربائي وثلاثة استارتر وثلاثة مقنيتة وعدد 4 بطاريات واثنين تراكتور من مصنع للمواد الغذائية .
ليتم تكوين تيم من شرطة مباحث شرق النيل للبحث والتقصي الذي أسفر عن ضبط جزء من المعروضات بالمنطقة الصناعية كوبر.
كما تم القبض على المتهم الأول وبالإرشاد تم القبض على بقية المتهمين واحداً تلو الأخر وتم تسديد البلاغات المدونة ضدهم منذ العام 2018م .
وقد بلغت قيمة المسروقات ستة مليار جنيه بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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