شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حينما يستمعون(الاسلاميين) لبعض التصريحات التي تعتبر عندهم مناوئة لقيم الدين، أو لأقوال بعض الناشطين التي تشتم منها رائحة “الاقصاء الجماعي”، أو لبعض القرارات التي يقصد بها التشفي والانتقام خارج سياج القانون. في مثل هذه الحالة الرمادية، التي يعلو فيها منطق الشحن الايديولوجي، وتضيع فيها “المعايير” التي تفرق بين (الانتهاكات) القانونية و(المواقف) الفكرية والسياسية، علينا أن نحذر كل الحذر، حتى لا يؤخذ فرد بجريرة جماعة، أو تجرم جماعة بفعل فئة من المجرمين أو الفاسدين. على العقلاء في قوى اليسار واليمين أن يبتعدوا عن المعارك الجانبية، وألا يهتبلوا الظرف الراهن لتصفية الخصومات التاريخية. كما علينا جميعا، ونحن نحسب حسابات المستقبل، ونعد العدة لإعادة بناء الوطن، ألا نخلط بين “نظام الإنقاذ” والقوى الاجتماعية والسياسية “الأخرى” التي تحمل فكرا إسلاميا، وتسعى للتعبير عنه بالحسنى في الحياة العامة. إنهم ليسوا سواء. ثم إن الوطن ليس حكرا لأحد، فعلينا إذن أن نكون على حذر من تخوين الذين يخالفوننا في الرأي، أو استفزازهم، أو استدراجهم لمواجهات تخمد فيها روح الثورة، وتبدد فيها طاقات وطن لم يعد يحتمل مزيدا من الجراح.

اعلاه جزء مقتطع من مقالة قصيرة للدكتور التجانى عبد القادر حامد -الكاتب الاسلامى المعروف – تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى وقد كتبها الرجل فى اليوم الاول لشهر ديسمبر الحالى مما يعنى انها جديدة وناظرة الى آخر التطورات على الساحة خاصة فى مايتعلق بقانون تفكيك نظام 30 يونيو وماصاحبه من حديث عن حل حزب المؤتمر الوطنى وصولا الى مطالبة البعض وبينهم سياسيون بارزون كعبد الواحد محمد

نور باقصاء الإسلام السياسى ومنع الاسلاميين ككل من ممارسة العمل وهو امر لايمكن ان يكون .

نتفق مع الدكتور التجانى فى دعوته قوى الثورة الى أهمية التفريق بين منسوبى الانقاذ من الاسلاميين وغيرهم ممن يرفع شعار الإسلام السياسى ويؤمن به ويدعو له ممن لم يشتركوا فى فساد الانقاذ ولم يرضوا به قائلا أنهم ليسوا سواء وحقا هم ليسوا سواء ومن الظلم الفادح محاسبتهم باخطاء الانقاذ وهم بريئون منها والمفارقة ان بعض المتشددين اليوم فى حظر نشاط الاسلاميين ككل هم قد شاركوا الانقاذ فى مرحلة من مراحلها وتلوثوا بباطلها لكنه عدم الانصاف يعمى ويصم.

نصيحة قيمة قدمها الدكتور التجانى للجميع – اسلاميين وعلمانيين – ان يجنبوا البلد صراعا سيعود على الكل بالخسران المبين فهلا وعينا نصح الرجل ؟ نأمل ذلك>