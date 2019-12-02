خالد سلك : تباطؤ أمريكا لمايحدث في السودان مثير للقلق، بحجة أن التغيير هش والامور قد تعود كما كانت

قال الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر سلك، أن تباطؤ أمريكا لمايحدث في السودان مثير للقلق، وان استجابة أمريكا لما حدث بالسودان “ضعيفة” بحجة أن التغيير لازال هشاً وقد تعود الأمور إلى مساراتها القديمة، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365)

وقال (سلك) الذي كان يتحدث لقناة العربية الحدث مساء الاثنين، إن كانت الولايات المتحدة الامريكية ترغب في السلام والاستقرار في السودان، وتريد أن ينتهي سجل السودان كدولة متعاونة مع المجموعات الارهابية، فإن ذلك يتطلب مجهودا مساندا اقليميا ودوليا ومعاونة السودانيين في استقرار بلادهم، وهذه المجهودات على الأقل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والعقوبات الجائرة التي تصَّعب من حل الحكومة المدنية للضائقة المعيشية، وبالتالي ترجح انقلاب البلاد إلى الشمولية مرة أخرى.

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واضاف “سلك” ان الادارة الامريكية تريد الحصول على مكاسب في مقابل رفع اسم السودان من قائمة الارهاب، وقد ادمنت التعامل مع نظام قديم يقدم لها التنازلات في مقابل فك الخناق عنه.

وكان رئيس حزب المؤتمر الوطني بروفيسور “ابراهيم غندور” صرح بأن قانون حل حزب المؤتمر الوطني الذي اتخذته حكومة الفترة الانتقالية، جاء من الخارج.

وهو ما فسره محللون بأن الخارج المقصود (الإدارة الامريكية) ضمن شروطها واختبارها للحكومة الانتقالية بحقيقة التغيير الفعلي في السودان، قبل زيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)