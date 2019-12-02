تسمم 17 تلميذاً بمدرسة بادي الأساسية بسنار‎

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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تعرض 17 تلميذاً بمدرسة بادي الأساسية بنين بولاية سنار، يوم الإثنين، لحادثة تسمم. وتم نقلهم على إثرها إلى المستشفى وتلقوا العلاج اللازم وتعافوا تماماً، بينما اتخذت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة لعدم تكرار الحادث.
وأكد المدير التنفيذي، بشرى إدريس دفع السيد، تعرض التلاميذ إلى تسمم، مشيداً بالكوادر الطبية بالمستشفى، وأبان أن المحلية قامت بإغلاق المطاعم بالمدرسة وصادرت الأطعمة والأواني، وقامت السلطات الصحية بأخذ عينات لمعرفة مصدر التسمم.
ووجه مديري المدارس بحسب الشروق – بإنشاء المطاعم تحت إشراف السلطات الصحية وإدارة المدارس، لضمان سلامة الطلاب، كما وجه والي الولاية اللواء محمد عثمان محمد حمد، باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع تكرار الحادثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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