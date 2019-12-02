الصادق المهدي يزور النيل الأبيض الجمعة المقبل

أعلن رئيس حزب الأمة القومي بولاية النيل الأبيض، الهادي محمد أحمد أبو راية، يوم الإثنين، عن اكتمال الاستعدادات والترتيبات لزيارة رئيس حزب الأمة القومي، وإمام الأنصار الإمام الصادق المهدي يوم الجمعة المقبل.

وقال أبو راية لوكالة السودان للأنباء، إن الإمام الصادق المهدي سيخاطب اللقاء الجماهيري الحاشد عصر الجمعة بالجزيرة أبا، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعبئة العامة التي يقودها حزب الأمة بعد انتصار ثورة ديسمبر، وتعزيز الحكومة الانتقالية ودعمها والتواصل مع الجماهير للبناء التنظيمي لمؤسسات حزب الأمة القومي وقيام المؤتمرات القاعدية والمؤتمر الثاني

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للحزب بالولاية والمؤتمر العام للحزب، استعداداً لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي لفترة ما بعد المرحلة الانتقالية .

وأكد رئيس حزب الأمة القومي، بحسب الشروق – أن حزبه على وحدة تامة واتفاق مع مكونات قوى الحرية والتغيير، لتأسيس إدارة حكم راشد فيه شورى للجميع لمحاربة الفساد ويحقق تطلعات الثورة لأهل السودان.

وتطرق أبوراية لتاريخ ولاية النيل الأبيض، التي احتضنت الثورة المهدية والمسؤولية الوطنية والتاريخية للحزب تجاه أهل النيل الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)