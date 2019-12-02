بالفيديو : إسلامي يحذر من مرض أخطر من الإيدز يهدد سكان الخرطوم بسبب انتشار الزنا ويكشف أن المخلوع صرح بقتل الترابي تقرباً إلى الله

كشف رئيس منظمة أنا السودان محمد محي الدين الجميعابي عن وجود مرض أخطر من مرض الايدز يهدد صحة المواطنين بولاية الخرطوم موضحاً بأن أحد المنسوبين ببنك الدم بأحد الفروع بالولاية قد صرح له بذلك حيث قال:(أنا أمس كنت في بنك الدم قمت سألتهم قال لي المهدد عندنا الآن ما الايدز. شنو؟ قال لي السيفيليس ).مضيفاً قوله:( السيفيلس معناها في زنا بصورة مزعجة ) مشيراً إلى أن ذلك يعني أنه الآن توجد الأمراض المنقولة جنسياً.

ومن جهة أخرى أوضح الجميعابي أن الرئيس المخلوع عمر البشير كان صرح له بأنه سيقتل الشيخ حسن الترابي وذلك خلال أيام المفاصلة حيث قال: (قال لي والله انا شيخ حسن دا والله إلا اقتله وبتقرب بيه الى الله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)