المالية تؤكد دعمها لمشروعات التنمية بشمال دارفور

أكدت وزارة المالية الاتحادية دعمها ومساندتها لحكومة ولاية شمال دارفور حتى تواصل مسيرتها في توفير وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية والتطوير بالولاية.

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جاء ذلك في اللقاء الذي عقده وزير المالية الاتحادي الدكتور إبراهيم البدوي اليوم بالوزارة مع والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي، حيث تم خلال اللقاء بحث سير أداء الولاية في الجوانب المالية والاقتصادية ومشروعات التنمية والخدمات.

وقال الوالي خوجلي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن وزير المالية أكد التزام وزارته بتمويل تكملة مشروع الميناء البري الجديد بالفاشر والذي توقف العمل فيه بعض الوقت، مضيفاً أن الوزير أعلن كذلك التزام الوزارة فوراً بسداد متأخرات استحقاقات المعلمين بالولاية و منحة العيدين وبدل اللبس التي لم يتم سدادها منذ العام ٢٠١٧م، فيما قامت حكومة الولاية بسداد ما يليها من تلك المتأخرات بجانب سداد ٢٠٪ من التزامات وزارة المالية.

وأردف خوجلي بسب سونا – أن لقاءه بوزير المالية قد تطرق كذلك إلى كيفية تقنين وتوفيق أوضاع السيارات غير المقننة التي دخلت الولاية من دولة ليبيا، كاشفاً في هذا الخصوص أنه قد طالب وزارة المالية بتخصيص نسبة محددة من إيردات الجمارك التي ستتحصلها من تلك السيارات عند البدء في تكملة إجراءاتها وذلك للصرف على مشروعات الخدمات والتنمية بالولاية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)