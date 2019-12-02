رئيس القضاء تتفقد سير العمل بمجمع محاكم الخرطوم شمال

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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تفقد رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد اليوم سير العمل بمجمع محاكم الخرطوم شمال يرافقها مولانا عبد العزيز فتح الرحمن نائب رئيس القضاء ومولانا صلاح الدين حسن أحمد رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم حيث وقفت على إجراءات التقاضي بالمحاكم واطلعت على المعوقات التي تعتريها.
ووجهت سعادتها بحسب سونا – بتذليل هذه المعوقات بما يسهم في تهيئة بيئة العمل وتوفير كافة المعينات اللازمة وتعزيز إمكانية تقديم خدمة قضائية أفضل كما وجهت بحل مشاكل الشبكة والتصرف في المعروضات القابلة للتلف وفقاً للقانون ووعدت بسد النقص في القضاة بأجهزة الخرطوم الثلاثة ، داعية إلى الإهتمام بالدعاوى الجنائية وتكريس الجهود ومضاعفتها للمحافظة على استقلال القضاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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