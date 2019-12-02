“كارثة في المعمل” أثناء إجراء أبحاث على قرد

أثناء إجراء بعض الأبحاث لصالح شركة أدوية، تعرض باحث في مختبر إلى عدوى بفيروس قاتل انتقلت له عبر قرد.

وقال مسؤولون إن القرد أصاب باحثاً في اليابان بفيروس “هربس ب” القاتل، ليصيبه بالتهاب نادر في الدماغ هو الأول من نوعه في البلاد.

وأوردت صحيفة “ديلي ميرور” أن الباحث الذي لم يكشف عن اسمه، في حالة حرجة الآن، بعد معاناته من الصداع والحمى.

وكان الباحث يستخدم قرود المكاك لإجراء البحوث، لصالح شركة أدوية قبل تعرضه للالتهاب

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة إصابة بشرية بفيروس “هربس ب” في اليابان، فيما وقعت 50 حالة في جميع أنحاء العالم خلال 88 عاما.

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وأصيب معظم هؤلاء الأشخاص بعد تعرضهم للعض أو الخدش من قرد، ففي عام 1997، توفيت باحثة من الفيروس ذاته بعد أن تسرب سائل جسدي من قرد مصاب إلى عينيها.

وقال مسؤولون في مدينة كاغوشيما غربي اليابان، إن المريض كان موظفا في شركة محلية تعمل في مجال الأبحاث وتطوير الأدوية.

ومن بين 50 شخصا أصيب بالفيروس النادر منذ عام 1932، توفي 21، وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن خطر العدوى البشرية منخفض للغاية، حتى لو أصيب الشخص بعضة أو خدش من قبل القرود البرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)