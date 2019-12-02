لجنة التشاور السياسي بين السودان وفنلندا تجتمع غداً “الثلاثاء”

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تنعقد بالخرطوم بمباني وزارة الخارجية يومي غد وبعد غد، الدورة الأولى للجنة التشاور السياسي بين السودان وفنلندا، على مستوى المدراء العامين. وستبحث الاجتماعات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بحسب سونا.

الجدير بالذكر أن هذه أول لجنة تشاور سياسي بين السودان وفنلندا ويأتي انعقادها حرصاً من البلدين على تقوية وتعزيز علاقاتهما الثنائية خلال الفترة القادمة في ظل التطورات الإيجابية التي اكتنفت الساحة السياسية السودانية عقب التغيير وانتصار الثورة السودانية المجيدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)