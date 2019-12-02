أزمة تهدد بنسف الدوري الممتاز ..الفلاح يطعن في لائحة الدوري الممتاز ويلجأ للفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر نادي الفلاح عطبرة أحد أندية الدرجة الممتازة تقديم طعن ضد لائحة الدوري الممتاز لموسم 2019م للجنة الإستئنافات العليا المنتخبة في الإتحاد السوداني لكرة القدم وذلك لتعارضها مع بعض مبادئ العدالة خاصة فيما يتعلق بتقديم الشكاوي وموعدها خاصة فيما يتعلق بإلزامية إشراك اللاعبين تحت السن في مباريات الممتاز حيث تشترط اللائحة تقديم الطعن قبل المباراة للمراقب الإداري ولحظتها يكون اللاعبون تحت السن موجودون في كشف الفريق ولحظتها يتعذر تقديم الشكوي وبعد إنطلاقة المباراة لاتوجد أهلية شكوي حسب الإجراءات واللائحة ولا يشارك اللاعبون تحت السن فيها وحتي نهاية المباراة لا يشاركوا وهذه مخالفة واضحة في اللائحة وشكوي واضحة جدا لكن لا تستطيع تقديم شكوي،وقال مدير الكرة بنادي الفلاح الكابتن راشد عبد الرحيم الدقي هذه لائحة معيبة يجب مناهضتها لأنها تتنافي وقيم العدالة وذكر (إلا نكون بنعلم الغيب عشان نشتكي في اللاعب تحت السن المابشارك في المباراة) وأضاف الإتحاد العام يصدر لوائح المنافسات ليس لتطويرها بل لتنفيذ أجندة خاصة بتصفية الحسابات وتساءل معقولة تدار اكبر منافسة في السودان بهذا المستوي وكشف عن نيتهم تصعيد طعنهم لدي محكمة التحكيم الوطنية التي كونتها اللجنة الأولمبية مؤخرا وسنقدم شكوي للفيفا بعد ترجمة اللائحة في جامعة الخرطوم ولن نرضي بهذا العبث وأشار إلي ان لجنة المسابقات في الإتحاد لا تدير الممتاز بقناعاتها وترضخ لتدخلات رئيس الإتحاد كمال شداد وتنفذ ما يريده بعيدا عن مبادئ اللعب النضيف.

وأعلن ان ناديه سينسق مع بقية اندية الممناز المتضررة من لائحة الممتاز الغريبة لكتابة مذكرة جماعية للفيفا عن عوارها وتعارضها مع أساسيات ومبادئ تنظيم المنافسات وقال سندافع عن قضايانا بكل السبل المشروعة.