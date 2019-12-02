إقالة مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقال وزير المالية السوداني، ابراهيم البدوي مدير عام سوق الخرطوم للأوراق المالية عن منصبه رسميا. وأكدت مصادر واسعة الاطلاع بحسب صحيفة (سودان تربيون) الاثنين أن أزهري الطيب الفكي تم إيقافه عن العمل كمدير للسوق وأن وزير المالية طلب تعيين مدير التقنية بسوق الخرطوم الطيب الجعلي بابكر مكانه إلى حين اشعار اخر. وأرجعت مصادر مصرفية متطابقة إقالة أزهري الى اتهامه بقضايا فساد مالي واداري، لافتة الى مواجهته عدد من البلاغات.

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