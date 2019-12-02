تفاصيل إجتماع المُصدرين مع وزير المالية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ألمح وزير المالية والتخطيط الاقتصاي ، د.إبراهيم البدوي، إلى وجود إتجاه قوي لتخفيض قيمة الدولار الجمركي في الموازنة المقبلة.
وكشف البدوي عن سياسات جديدة للصادرات السودانية تُعلن خلال الأسبوع المقبل بناءً على ماتقدم به المصدرون من مطالب في الاجتماع الذي انعقد اليوم “الإثنين” ببنك السودان المركزي.
وضم الاجتماع الذي ترأسه محافظ بنك السودان المكلف، بدرالدين عبدالرحيم وزير المالية ، إبراهيم البدوي ووزير الصناعة والتجارة والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الصادرات ومدراء المصارف التجارية بالإضافة إلى ممثلين من اتحاد اصحاب العمل والغرفة القومية للمصدرين.
وقال مصادر لـ (باج نيوز) أن الاجتماع ناقش معوقات الصادرات السودانية وفي مقدمتها إستقرار سعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، وطالب المصدرون الدولة بالتدخل لإحداث استقرار سعر الصرف.
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