- 1/2
- 2/2
الخليج 365:
قال مسؤولون في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يشعر بخيبة أمل من تصريحات نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن الناتو “ميت دماغيا”.
ونقلت بوابة “أكسيوس” عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب منزعج منذ فترة من تصريحات ماكرون.
هذا وقد صرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق أنه لم يعد هناك تنسيق بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووصف الحلف بأنه “ميت دماغيا”.
وقد قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنهما لا يتفقان مع الرئيس الفرنسي في ما صرح به بشأن الناتو.
وكالات
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات ماكرون بشأن حلف “الناتو” تزعج ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.