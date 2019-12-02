الهلال ينتصر على الوادي نيالا في الممتاز

الخليج 365 : فاز الهلال الخرطوم على الوادي نيالا بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الأثنين” ضمن المرحلة الثانية عشر من منافسة الدوري الممتاز،وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب ولاء الدين في الدقيقة الـ”37″،ورفع الهلال رصيده إلى”22″ نقطة، فيما بقي الوادي نيالا في”15″ نقطة.

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