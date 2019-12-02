شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أحالت النيابة المختصة ملف قضية صاحب بقالة متهم بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر “9” سنوات للمحاكمة.

وحسب قضية الاتهام أن الطفل كان قد أرسله والده لجلب خبز من البقالة وعندما تأخر لحق به في البقالة ليكتشف الحادثة.

فسارع بحسب المجهر، إلى تدوين بلاغ بموجب أورنيك جنائي بموجبه تم توقيف المتهم رهن التحقيق. المادة السابقة ترامب يعيد فرض رسوم قاسية على الصلب والألمنيوم من البرازيل المقالة القادمة شاب يقتل عمه لهذا السبب…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جديدة في قضية التاجر الذي اغتصب طفلا داخل دكانه….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.