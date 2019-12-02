اليونسكو : تناشد حكومة السودان لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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اكدت ممثل منظمة الصحة العالمية دكتور انيتا اثيل دعم المكنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي ، واننا نسعي الي وصول المياه النقية الي جميع انحاء السودان وخاصة المناطق الريفية التي تعاني من الجفاف ،لابد من تفعيل النظام البيئ ، واشارة انيتا الي ان السودان يعاني من مشكلة كبيرة في قطاع المياه والصرف الصحي لانه يستهدف كثافة سكانية عالية ، لذلك لابد من وضع معايير بشراكة مع حكومة السودان للتقليل من المخاطر التي ترتبط بالمياه ، مؤكدة الزام المنظمة بتنفيز المعاير لخلق بئية مستدامة .
ومن جانبه ناشد مدير مكتب اليونسكو صديق عيسي اليوم الاثنين بورشة المؤتمر الثاني للادارة المتكاملة للموارد المائية بدار الشرطة ناشد بحسب التيار – حكومة السودان في تخطي مشاكل البيية والصرف الصحي ، ولا بد من وضع معاييير مناسبة ، مؤكدا دعم اليونسكو لقطاع المياه والصرف الصحي في السودان ، لانها من ابرز مشكلات الحكومة الانتقالية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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