عرمان : يطالب برفع السودان من قائمة الدولة الراعية للارهاب

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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طالب القيادي بالجبهة الثورية ياسر سعيد عرمان برفع اسم السودان من قائمة الدولة الراعية للارهاب ، لانه يستحق ذلك ، كما طالب الحركات المسلحة والحكومة الانتقالية بقضية المواطنة بلا تمييز وشدد عرمان علي قانون ازالة التمكين والغاء قانون النظام العام .
واكد عرمان بحسب صحيفة التيار – علي تقاطعات عالمية واقليمية ومحلية في قضية السلام ،لذلك لابد من تكاتفنا مع شركائنا في تحقيق السلام في وقت عاجل .
و اكد عضو المجلس السيادي محمد الفكي اعادة طاولة المفاوضات بعد اسبوع ، وان قضية السلام هي اولوية الحكومة ويطالب بها الشارع السوداني ، لذلك لابد ان نتناقش علي ارض الواقع مع الحركات المسلحة ، لتحقيقه في اقرب وقت .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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