بالفيديو:طلبات حمدوك من السودانيين العاملين بالمؤسسات الامريكية قبل الجلوس مع ادارتها

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الناشطين السودانيين العاملين بالمؤسسات الامريكية – دعا هم للعمل مع الحكومة الانتقالية لرفعع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب حيث قال خلال اللقاء الذي جمعهم به قبيل بدء الجلسات مع الادارةالامريكية:(ونتوقع من الناس الهنا يشتغلوا معانا في المؤسسات عشان نرفع اسم السودان م قائمة الدول الراعية للارهاب).
وأوضح حمدوك بان قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الانتقالية موضحا بانها المفتاح لحل كثير منن القضاضا المحورية لمعالجة الازمات التي يعاني منها السودان مثل قضية الاقتصاد والاستثمار وقضية الديون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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