ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء

طرأت زيادة جديدة على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بالأسواق.

وأرجع نائب رئيس جمعية حماية المستهلك د. حسين القوني ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق لغياب وزارة التجارة والمُتعاملين مع الوزارة والجهات الرقابية، مؤكداً ارتفاع أسعار الأعلاف ما انعكس على ارتفاع أسعار اللحوم، داعياً الجهات المُختصة لضبط الأسعار والأسواق.

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وقال حاتم محمد تاجر لحوم بيضاء ببحري بحسب (السوداني) أمس، إن هناك زيادةً كبيرةً في اللحوم البيضاء والحمراء بالأسواق، مشيراً إلى أنّ سعر كيلو الفراخ من الشركة بلغ (195) جنيهاً، وقال إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وراء زيادة الأسعار لارتفاع سعر المُدخلات، ووصف الحركة التجارية بالضعيفة.

وأكد أبكر حمزة صاحب ملحمة بالخرطوم”2″، حدوث زيادة جديدة في اللحوم الحمراء مع ركودٍ حادٍ بالأسواق، وقال إنّ تذبذب سعر الصرف خلال الفترة الحالية انعكس على التجار ومُربِّي الماشية في استيراد الأعلاف، مُوضِّحاً أنّ هُنالك ارتفاعاً في الأعلاف يصل للضعف، مبيناً أن سعر كيلو العجالي بلغ (340) جنيهاً بدلاً من (320) جنيهاً، أما الضأن ارتفع إلى (450) جنيهاً بدلاً من (400) جنيه، وقال إن استمرار ارتفاع الدولار ينعكس سلباً على القوة الشرائية والحركة التجارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)