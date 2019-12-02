اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 02-ديسمبر-2019

26 مشاهدة

ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء

طرأت زيادة جديدة على أسعار اللحوم البيضاء والحمراء بالأسواق.
وأرجع نائب رئيس جمعية حماية المستهلك د. حسين القوني ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق لغياب وزارة التجارة والمُتعاملين مع الوزارة والجهات الرقابية، مؤكداً ارتفاع أسعار الأعلاف ما انعكس على ارتفاع أسعار اللحوم، داعياً الجهات المُختصة لضبط الأسعار والأسواق.

Advertisements

وقال حاتم محمد تاجر لحوم بيضاء ببحري بحسب (السوداني) أمس، إن هناك زيادةً كبيرةً في اللحوم البيضاء والحمراء بالأسواق، مشيراً إلى أنّ سعر كيلو الفراخ من الشركة بلغ (195) جنيهاً، وقال إن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية وراء زيادة الأسعار لارتفاع سعر المُدخلات، ووصف الحركة التجارية بالضعيفة.

وأكد أبكر حمزة صاحب ملحمة بالخرطوم”2″، حدوث زيادة جديدة في اللحوم الحمراء مع ركودٍ حادٍ بالأسواق، وقال إنّ تذبذب سعر الصرف خلال الفترة الحالية انعكس على التجار ومُربِّي الماشية في استيراد الأعلاف، مُوضِّحاً أنّ هُنالك ارتفاعاً في الأعلاف يصل للضعف، مبيناً أن سعر كيلو العجالي بلغ (340) جنيهاً بدلاً من (320) جنيهاً، أما الضأن ارتفع إلى (450) جنيهاً بدلاً من (400) جنيه، وقال إن استمرار ارتفاع الدولار ينعكس سلباً على القوة الشرائية والحركة التجارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا