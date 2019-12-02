كاكا يتوج بالكرة الذهبية .. في مثل هذا اليوم

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة في مثل هذا اليوم من عام 2007 فاز لاعب الميلان والمنتخب البرازيلي حينها ريكاردو كاكا بالكرة الذهبية كافضل لاعب في العالم في هذا العام، كما ورد في موقع(hihi2) كاكا كان آخر لاعب يفوز بالجائزة قبل ان تبدأ سيطرة ميسي ورونالدو عليها ليفوزوا بها بالتناوب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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