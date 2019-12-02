صبير :دراسة لإنارة وصيانة كبري حنتوب

وجه اللواء الركن احمد حنان احمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بإجراء دراسة عاجلة لإنارة وصيانة كبري حنتوب وإنشاء وحدة إنقاذ بري بالطرق القومية.

وقال الوالي لدي ترأسه بمكتبه صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس تنسيق السلامة المرورية بالولاية أن قرار تخفيض رسوم الترخيص بالولاية بنسبة 50% حتي نهاية العام الجاري قصد منه تخفيف الأعباء علي المواطن ولضمان وصول حصة الولاية كاملة من المواد البترولية التي تعتمد علي عدد العربات المرخصة.

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وأعلن عن بداية تأهيل وصيانة كل طرق التي تأثرت بفصل الخريف. . من جانبه أعلن اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين مدير شرطة الولاية عن سعادته بإنعقاد الإجتماع الأول لمجلس تنسيق السلامة المرورية بولاية الجزيرة ذات الخصوصية باعتبارها معبر لعدد من الولايات وبها اكبر شبكة للطرق الداخلية والقومية وقال أن مجلس تنسيق السلامة المرورية يهدف لوضع السياسات المرورية ووضع ضوابط المرور الداخلية والقومية .

واوضح العميد شرطة عبد المنعم حسين المبارك مدير شرطة مرور الولاية أن المجلس انشي بقرار الوالي رقم 102 الخاص بإعادة تشكيل مجلس السلامة المرورية بالولاية للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وكشف أن معظم الحوادث نتيجة السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ والقيادة تحت تأثير مؤثر والوقوف الخاطئ والتحدث بالموبايل أثناء القيادة أو بسبب الحمولة الزائدة في المركبات واعلن انعقاد المجلس كل ثلاثة أشهر بصورة دورية أو اجتماع طارئ متى ما لزم الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)