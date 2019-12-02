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سبورت تكشف الوفد المرافق لميسي إلى باريس

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 02-ديسمبر-2019

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سبورت تكشف الوفد المرافق لميسي إلى باريس

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن الوفد الرسمي لنادي الذي سيرافق ليونيل نجم الفريق إلى باريس من أجل حضور مراسم حفل توزيع الكرة الذهبية.

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وسيكون جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة على رأس الوفد وكذلك نائبه خافيير بورادس وأسكار غراو وجويليرمو آمور وإيريك أبيدال.

كما ورد عل موقع(hihi2) تواجد تير شتيغن حارس مرمى الفريق وكذلك فرانكي دي يونج وأنطوان غريزمان من المتوقع أن يصلوا إلى باريس الساعة الرابعة عصراً بتوقيت إسبانيا.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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