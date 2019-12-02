سبورت تكشف الوفد المرافق لميسي إلى باريس

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن الوفد الرسمي لنادي برشلونة الذي سيرافق ليونيل ميسي نجم الفريق إلى باريس من أجل حضور مراسم حفل توزيع الكرة الذهبية. Advertisements وسيكون جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة على رأس الوفد وكذلك نائبه خافيير بورادس وأسكار غراو وجويليرمو آمور وإيريك أبيدال. كما ورد عل موقع(hihi2) تواجد تير شتيغن حارس مرمى الفريق وكذلك فرانكي دي يونج وأنطوان غريزمان من المتوقع أن يصلوا إلى باريس الساعة الرابعة عصراً بتوقيت إسبانيا. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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