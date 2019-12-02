مبابي يرفض التفاوض مع سان جرمان.. ويفتح “باب الرحيل”

التاريخ: 02-ديسمبر-2019 فى : رياضة 29 مشاهدة لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي معلقا في الهواء، بعد استمرار النجم الشاب بتجاهل محاولات ناديه باريس سان جرمان بتجديد العقد.

وأشار موقع “تيلي فوت” الفرنسي إلى أن وكيل أعمال مبابي لم يرد حتى الآن على مسؤولي باريس سان جيرمان الذين يريدون “تأمين” بقاء اللاعب في باريس بربطه بعقد طويل الأمد.

وجاء الرد من ممثلي اللاعب علي حسب موقع (skynewsarabia) بأن مبابي “يريد التركيز على كرة القدم فقط هذا الموسم”، الأمر الذي يزيد من احتمال رحيله عن سان جرمان نهاية الموسم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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