النوبة تعتزم دفع مبادرة للوساطة علي طاولة التفاوض المقبلة

التاريخ: 02-ديسمبر-2019
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إستعجلت قيادات بارزة من أبناء النوبة بدول المهجر الوساطة للإنخراط في المفاوضات المقبلة، في وقت أشارت فيه إلي إتجاهها لدفع مبادرة تشمل جملة من القضايا المصيرية الماثلة.
وقال د. أدم جمال أحمد المتحدث بإسم أبناء النوبة بالخارج في تصريح بحسب (smc) أن البلاد تمُر بظروف إستثنائية دقيقة تتطلب قيادة حكيمة لإدارة دفة الحكم خلال المرحلة الإنتقالية، مبيناً أن الجلوس حول طاولة المفاوضات ونسيان المرارات السابقة من قبل الطرفين يعتبر الحل الأمثل في هذه المرحلة من تاريخ البلاد، مشيراً الي أن ولاية جنوب كردفان ذات خصوصية تتطلب تمثيل كافة أطياف النسيج الإجتماعي في مفاصل السُلطة وقسمة الموارد بطريقة عادلة، بالإضافة الي أن القضايا المصيرية تتضمن إعادة تأهيل البنيات الأساسية وترميم ما دمرتهُ الحرب.
وأكد جمال ضرورة إستصحاب الإدرات الأهلية ورموز وممثلي أبناء النوبة داخل وخارج البلاد في المباحثات المقبلة بجوبا المقرر لها العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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