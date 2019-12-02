القطري “أكرم عفيف” أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج النجم القطري أكرم عفيف، لاعب فريق السد القطري، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في هونج كونج اليوم الاثنين.

ونظرا لانشغال عفيف بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، تسلم الجائزة نيابة عنه، المدرب تشافي، المدير الفني للسد.

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وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وعلى حسب موقع (yallakora) جرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من ساندوه خلال الفترة الماضية وكذلك للاتحاد الآسيوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)