التاريخ: 02-ديسمبر-2019
42 مشاهدة
توج النجم القطري أكرم عفيف، لاعب فريق السد القطري، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في هونج كونج اليوم الاثنين.
ونظرا لانشغال عفيف بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، تسلم الجائزة نيابة عنه، المدرب تشافي، المدير الفني للسد.
وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
وعلى حسب موقع (yallakora) جرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من ساندوه خلال الفترة الماضية وكذلك للاتحاد الآسيوي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر القطري “أكرم عفيف” أفضل لاعب في آسيا لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.