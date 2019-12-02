انطلاق اجتماعات سد النهضة الإثيوبي بالقاهرة

انطلق في العاصمة المصرية القاهرة يوم الإثنين ثاني اجتماعات وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، بحضور مسؤولين من الولايات المتحدة والبنك الدولي.

وقال وزير الري والموارد المائية د.ياسر عباس، إن المفاوضات الفنية بشأن سد النهضة تسير في الطريق الصحيح.

ووصف عباس، في تصريحات قبيل بدء الاجتماع، اجتماع أديس أبابا، الذي عقد قبل أسبوعين، بـ”المثمر”.

Advertisements

وعبر وزير الري بحسب الشروق – عن تفاؤله بإحراز النقاشات الفنية، التي تتواصل في القاهرة على مدار يومين، تقدماً ملموساً.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع – الذي يستمر يومين- المقترحات الفنية التي بدأت في أديس أبابا قبل أسبوعين، ضمن خارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها في واشنطن مطلع الشهر الماضي للوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

ومن المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث لوزراء المياه أواخر ديسمبر الجاري، وفق بيان سابق لوزارة الري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)