ميسي خطأ فلورنتينو بيريز الفادح !

قامت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بالحديث عن قصة قديمة تروي حكاية رفض ليونيل ميسي للإنتقال لريال مدريد .

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في يوم ما كان يمكن ان يكون ميسي مدريديا حيث كشف هوراشيو جاجيولي وكيل الأعمال الذي أحضره إلى برشلونة كان على وشك الاستقرار في مدريد.

وعلي حسب موقع (hihi2) : نادي ريال مدريد رفض دفع ثمن علاج ميسي ليكون أكبر خطأ في تاريخ فلورنتينو بيريز ودارت الأيام إنه عندما رفعت قضية الضرائب على ميسي حاول فلورنتينو بيريز التوقيع معه ولكن ليو قال (لا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)