شاب يقتل عمه لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت المحكمة الجنائية بالحاج يوسف في محاكمة شاب قتل عمه ضرباً بالعصا بعد جلده بالسوط وحدد القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري جلسة في أوائل ديسمبر لسماع إفادة المتحري.

وحسب قضية الاتهام ان مشاجرة وقعت بين المتهم وعمه داخل منزلهما بالوادي الأخضر على إثرها قام الضحية بضرب ابن شقيقه بالسوط فقام الأخير بسحب عصا وضرب عمه مما تسبب في وفاته.

وفور وقوع الحادث بحسب المجهر تم إبلاغ الشرطة التي باشرت تحرياتها وألقت القبض على المتهم رهن التحقيق. المادة السابقة تفاصيل جديدة في قضية التاجر الذي اغتصب طفلا داخل دكانه….. المقالة القادمة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين الموافق2ديسمبر2019م

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