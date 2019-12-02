ترامب يعيد فرض رسوم قاسية على الصلب والألمنيوم من البرازيل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، استئناف فرض الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين.
ووفقا له، يرجع هذا القرار إلى انخفاض قيمة العملات الوطنية في هذه البلدان.
وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “تعاني البرازيل والأرجنتين من انخفاض كبير في قيمة عملاتها، وهذا ليس جيدا لمزارعينا. وفي هذا الصدد، قمت على الفور بتجديد الرسوم المفروضة على الفولاذ والألمنيوم ، التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من هذه البلدان. ”
لم يحدد رئيس الولايات المتحدة حجم الرسوم الجديدة المفروضة.
وفي وقت سابق، قال ترامب إنه سيزيد التعريفات الجمركية على البضائع الصينية إذا لم توقع الولايات المتحدة والصين اتفاقيات تجارية.
سبوتنيك
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