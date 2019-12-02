وزارة المالية : لا إتجاه لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإبقاء علي دعم السلع الإستراتيجية التي تخدم الحياة، في وقت أكدت فيه عدم وجود أي إتجاه لخفض الدولار الجمركي.

وكشف غازي حسين الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية في تصريح لــ(smc) عن إنتشار عدد من الشائعات برفع السِّلع وخفض الدولار، مشيراً إلي أن ذلك يؤثر علي سير عملية الموازنة التي يجري إعدادها، مؤكداً الإستمرار بدعم القمح والمحروقات والأدوية، بجانب عدد من السلع الرئيسية لتخفيف أعباء المعيشة، مضيفاً أن لجان إعداد الموازنة العامة تعمل علي أن تكون مُلبية لتطلعات ورغبات المواطنين وفق توجّهات وأولويات ثورة ديسمبر.

وأوضح حسين أن ما يُشاع عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعتبر تعكير لصفو سير الموازنة، داعياً إلي عدم الإلتفات لمثل هذه الشائعات