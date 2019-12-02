رئيس البرازيل: سأتصل بدونالد ترامب حتى لا يعاقبنا !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إنه شبه متأكد من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصغي إلى مخاوف البرازيل الاقتصادية.

وقال ترامب إنه سيعيد فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من البرازيل والأرجنتين، بحسب “رويترز”.

وأضاف بولسونارو في مقابلة إذاعية اليوم الاثنين “اقتصادهم لا يقارن باقتصادنا… إنه أكبر عدة مرات. لا أنظر إلى هذا على أنه انتقام”.

وقال الرئيس البرازيلي “سأتصل به (ترامب) حتى لا يعاقبنا… اقتصادنا يأتي أساسا من السلع الأولية فهذا هو ما لدينا. آمل بأنه يتفهم الأمر ولا يعاقبنا بهذا وأنا شبه متأكد من أنه سيصغي إلينا”.

وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، استئناف فرض الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم من البرازيل والأرجنتين.

ووفقا له، يرجع هذا القرار إلى انخفاض قيمة العملات الوطنية في هذه البلدان.

وكتب ترامب في تغريدة على “تويتر”: “تعاني البرازيل والأرجنتين من انخفاض كبير في قيمة عملاتها، وهذا ليس جيدا لمزارعينا. وفي هذا الصدد، قمت على الفور بتجديد الرسوم المفروضة على الفولاذ والألمنيوم ، التي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة الأمريكية من هذه البلدان”.

ولم يحدد رئيس الولايات المتحدة حجم الرسوم الجديدة المفروضة.